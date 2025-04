2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

ORC-A



1- Brozex (Sergei Musikhin)



2- Magic Twelve (Maksim Taranov)



3- Frogfoot (Sergei Bryuzga)



ORC-B



1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)



2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)



3- Mad X-Code Zero (Burak Cora)



ORC-C



1- Wizard (Pavel Karachov)



2- Jason (Denis Shari)



3- You Too (Vasil Echin)



ORC-D



1- İvana (Aleksei Brunov)



2- Aleksandriya (İlya Strakh)



3- Stormy (Tunca Çalışkan)