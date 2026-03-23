2 bin yıllık antik lezzet: Amasya misket elması şimdi de tatlısıyla dünya markası oluyor!
Amasya’nın 2 bin yıllık mirası olan meşhur misket elması, tarihi Yalıboyu evlerinden restoranlara kadar kentin her köşesinde "elma tatlısı" olarak yeniden hayat buluyor. Hibiskus, tarçın ve kaymağın eşsiz uyumuyla hazırlanan bu özel tatlı, hem yerli hem yabancı turistlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Usta şeflerin ve genç yeteneklerin titizlikle hazırladığı bu antik lezzet, Amasya’nın gastronomi turizmindeki yeni kozu olmaya aday.
Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen antik meyve misket elmalardan yapılan elma tatlısı, damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.
Usta şefler ve genç kızların mutfaklarda kolları sıvayıp sunduğu elma tatlısı titizlikle hazırlanıyor. Tarihi kentteki evlerde ve restoranlarda konuklara ikram ediliyor.
Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, "Amasya'nın en ünlü markası misket elmasıdır. Bunu da tatlıyla birlikte insanlara servis etmek keyif verici" dedi.
Elma tatlısının tarifini anlatan Başün, "Elmalar temizlenip soyacak yardımıyla ortasını açılıyor. Tencereye yerleştirip içlerine ve her elmanın ortasına bir yemek kaşığı şeker ekleniyor.
Üzerlerine hibiskus ve tarçın ilave edip kısık ateşte ağzı kapalı pişiriliyor.
Soğuyunca elmaların içine ceviz, fıstık ekleyip üzerini kaymak ile süsleniyor" diye konuştu.