19 Mayıs 2026 eczanaler açık mı? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bankalar ve resmi kurumlar açık mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm yurdu sararken vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında '19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?, bankalar açık mı? ve otobüsler ücretsiz mi?' soruları geliyor. Bu kapsamlı haberde 19 Mayıs resmi tatil durumu, toplu taşıma uygulamaları, banka ve kamu kurumlarının çalışma saatleri ile birlikte en çok merak edilen diğer soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İşte 19 Mayıs'a dair merak edilen soruların cevapları...
19 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2026?
19 Mayıs 2026’da birçok büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Ancak bu uygulama tüm Türkiye’de otomatik olarak geçerli değildir; belediyelere göre değişiklik gösterebilir.
İstanbul’da genellikle İBB kararıyla otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet verir.
Ankara’da EGO otobüsleri ve raylı sistemler çoğunlukla ücretsiz olur.
İzmir’de İzBAN, metro ve otobüslerde ücretsiz ulaşım sağlanır.
Özetle:
Evet, 19 Mayıs’ta otobüsler çoğu büyükşehirde ücretsizdir; ancak bulunduğunuz belediyenin resmi açıklamasını kontrol etmeniz gerekir.
19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?
Hayır, 19 Mayıs’ta bankalar kapalıdır.
19 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil olduğu için:
Tüm banka şubeleri hizmet vermez
Havale/EFT işlemleri genellikle bir sonraki iş gününe aktarılır
Sadece ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanılabilir
Özet: 19 Mayıs Salı günü bankalar kapalıdır.
19 MAYIS RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?
Hayır, tüm kamu kurumları kapalıdır.
19 Mayıs resmi tatil kapsamına girdiği için:
Kaymakamlıklar
Valilikler
Belediyeler
Nüfus müdürlükleri
Vergi daireleri hizmet vermez.
Özet: 19 Mayıs’ta tüm resmi daireler kapalıdır ve işlemler yapılamaz.
19 MAYIS’TA ECZANELER AÇIK MI?
Nöbetçi eczaneler açıktır
Normal eczaneler kapalıdır
19 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?
Evet. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için tüm okullar kapalıdır.
19 MAYIS’TA HASTANELER AÇIK MI?
Devlet hastanelerinde:
Poliklinikler kapalı
Acil servisler açık
Özel hastanelerde:
Acil ve bazı poliklinikler hizmet verebilir
19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
Çoğu kargo firması çalışmaz
Bazı özel şirketler sınırlı hizmet verebilir
Genel olarak: Kargolar kapalıdır.
19 MAYIS’TA NOTERLER AÇIK MI?
Hayır, noterler kapalıdır.
Sadece nöbetçi noter uygulaması olan şehirlerde sınırlı hizmet verilebilir.