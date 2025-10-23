1800 yıllık havuzda acil kazı başladı! Niğde'de belediye ve arkeologlar harekete geçti

3

Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay’ın uzun yıllardır bölgede titizlikle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Çelik, bu yıl havuzun doğu kısmında yapılan kazılarda önemli eserlere ulaşıldığını, özellikle ağzında yumurta bulunan bir yılanlı figürünün dikkat çekici olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte kazılara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Çelik, "Şu an ilimizde 7 farklı bölgede kazı yapılıyor. Bunlardan 5’i Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2’si Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla yürütülüyor. Ancak 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılan tek yer Tyana Antik Kenti" diye konuştu.Roma havuzunun 62 metreye 23 metre ölçülerinde olduğunu belirten Vali Çelik, bu alanın Niğde’nin tarihi zenginliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Baktığımızda Anadolu’da hüküm süren hemen her medeniyetin izlerini Niğde’de görmek mümkün. Roma havuzu da bunun en güzel örneklerinden biri. 1800 yıl önce yapılmış ve hala kullanılan bu havuzu vatandaşlarımızın ziyaretine en iyi şekilde sunmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.