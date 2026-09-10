1600 yıllık sarayda Karadeniz'in en baskın özelliği var! İşaret konuldu

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Alanı "Saray Kompleksi" olarak adlandırdıklarını ancak yapının gerçekten bir saraya ait olduğuna yönelik tahminde bulunduklarını belirten Çelikbaş, söz konusu bölümün triklinum, yani kabul veya misafir salonu olduğu yönünde güçlü değerlendirmeler bulunduğunu dile getirdi.



Yapının tespitinde jeoradar çalışmalarından da yararlanıldığını anlatan Çelikbaş, önümüzdeki yıllarda kazı alanının genişletilerek yapının diğer bölümlerinin de ortaya çıkarılmasının hedeflendiğinin altını çizdi.



Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlendirilen yapının yaklaşık bin 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Çelikbaş, burada ortaya çıkarılan mozaiklerin özgün desen ve motifleriyle dikkati çektiğini söyledi.



Çelikbaş, çalışmalar sırasında literatürde daha önce örneğine rastlanmamış iki farklı motifin tespit edilmesinin alanın arkeolojik ve sanatsal önemini artırdığını sözlerine ekledi.