150 bin TL maaşla işçi aranıyor! Ehliyet dışında şartı yok: İŞKUR duyurdu

İspanya'da giderek artan ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamak üzere İspanya Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye ile önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte, Türk ağır vasıta şoförlerine İspanya'da aylık yaklaşık 3.000 Euro’ya (150.000 TL civarı) denk gelen yıllık 25.000 ila 35.000 Euro arasında yüksek bir gelir elde etme fırsatı sunuluyor.



merhabahaber.com'da yer alan habere göre işbirliği süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İspanya'nın meslek kuruluşu USINTRA arasında ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.



Protokolün imzalanmasıyla, Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve İspanya'nın lojistik sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor.