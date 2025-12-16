150 bin TL maaşla işçi aranıyor! Ehliyet dışında şartı yok: İŞKUR duyurdu
İŞKUR iş ilanlarında dikkat çeken bir ilan yayınlandı. 150 bin TL maaşla tır şoförü aranıyor. Sektörde çalışanların koşullardan şikayet ettiği dönemde bu ilanın çıkması dikkat çekti.
İspanya'da giderek artan ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamak üzere İspanya Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye ile önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte, Türk ağır vasıta şoförlerine İspanya'da aylık yaklaşık 3.000 Euro’ya (150.000 TL civarı) denk gelen yıllık 25.000 ila 35.000 Euro arasında yüksek bir gelir elde etme fırsatı sunuluyor.
merhabahaber.com'da yer alan habere göre işbirliği süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen yıl İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldi. Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile İspanya'nın meslek kuruluşu USINTRA arasında ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolün imzalanmasıyla, Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve İspanya'nın lojistik sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR BEKLENTİSİ
İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, bu fırsatın İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip 200 binden fazla kişiye yeni bir kapı açacağını belirtti.
Gelir Aralığı: Şoförlerin, yıllık brüt 25.000 ila 35.000 Euro arasında gelir sağlaması bekleniyor.
İlk Aşama Başvuru Şartı: İlk etapta, ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 yılı öncesinde alan adaylar başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK
Protokol kapsamında, İŞKUR'un havuzunda yer alan uygun adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki ilgili firmalarda işe yerleştirilecek.
İŞKUR yetkilileri, iş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını ve başvuruların resmi olarak İŞKUR'un internet sitesi üzerinden alınacağını duyurdu.