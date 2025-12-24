14 yaşındaki Ceren’den büyük başarı! Oyuncak kemanla başladı, dünyaya adını duyurdu

4

Yılmaz, hayatının merkezine kemanı koyduğunu, bunun hep böyle gideceğini dile getirdi. Kemansız bir hayatı düşünemediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:"Ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılmaya başladım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 2018'de Romanya'da gerçekleşen 9. Uluslararası Çocuklar Müzik Yarışması'nda enstrümantal kategoride birinci oldum. 2020'de Bulgaristan'da salgından dolayı çevrim içi gerçekleşen 18. Uluslararası Pop Müzik Genç Şarkıcılar Yarışması'nda üçüncü oldum. Son olarak lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu diplomasını kazandım. Bu diplomayı kazanmak çok iyi hissettirdi, kendimle gurur duydum. Annem ve babam da çok mutlu oldu.