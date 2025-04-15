14 bin yıl öncesine dayanıyor: Arkeoloji tarihin yeniden yazdıracak keşif! Anadolu'nun genetik mirası Muğla'da ortaya çıktı

Girmeler'in ilk defa seramik, çanak çömlek yapımına geçilmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erdoğu, bunun da Batı Anadolu için ilklerden biri olduğunu dile getirdi.
Girmeler yerleşiminin kenarında, nihai amaçları toplantılar, törenler, ritüel aktiviteler oldukları anlaşılan 3 özel binanın ortaya çıktığını bildiren Erdoğu, bunların, sönmüş kirece küçük taş parçaları karıştırılarak yapılmış terrazzo tabanlı, üzerleri geometrik ya da çizgisel desenlerle bezenmiş yapılar olduğunu söyledi.
Bu özel yapılardan birinin altında gömüler bulunduğunu belirten Erdoğu, bunun da Batı Anadolu arkeolojisi için bir ilk olduğunu kaydetti.