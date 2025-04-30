136 yaşında, 28 çocuğu 250 torunu var! Uzun yaşamın sırrını 'sevdiği kızın bedduasına' borçlu

"RAĞDA'NIN BEDDUASI YÜZÜNDEN ÇOK YAŞADIM"

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan 136 dede Mehmet Reşit Ak, "Rağda'yı bana hatırlatmayın. Onu bırakın ya. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi. Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu'' dedi.Mehmet Reşit dedenin yaşayan tek eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, "Mehmet Reşit çok uyumlu biridir. Bizlere hiç kötü davranmazdı. Genellikle yoğurt yer. Haftada yarım ekmek bile tüketmez" ifadelerini kullandı.