12. yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmesi! 12. yargı paketi nedir, hangi suçları kapsıyor? Bakan Gürlek: 'Hepsi 12. pakette'
12. yargı paketi son dakika haberine göre, yargılama sürecini hızlandırma ve bazı suçların kapsamını değiştirmek amacıyla hazırlanan 12. yargı paketi yakında TBMM'ye gelecek. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen paket; özellikle ekonomi ile dijital alanlarda ortaya çıkan yeni suç tiplerine karşı hukuki altyapının güçlendirilmesini hedefliyor. İşte 12. yargı paketi ile ilgi son dakika gelişmeleri...
12. Yargı Paketi, Türkiye’de yargı sisteminin daha hızlı, etkin ve öngörülebilir hale getirilmesini amaçlayan kapsamlı bir yasa çalışması olarak hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen paket; mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması, yargılama sürelerinin kısaltılması ve özellikle ekonomi ile dijital alanlarda ortaya çıkan yeni suç tiplerine karşı hukuki altyapının güçlendirilmesini hedefliyor.
Çalışmalar ilk aşamada yaklaşık 38 madde üzerinden yürütüldü. Ancak ilgili kurum ve bakanlıklardan gelen ek taleplerle birlikte paketin kapsamı genişleyerek yaklaşık 50 maddeye ulaştı. Teknik çalışmalar kapsamında bazı düzenlemelerin paketten çıkarılarak ayrı kanun teklifleri halinde Meclis gündemine getirilmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Bu nedenle teklifin TBMM sürecinde parça parça ele alınabileceği belirtiliyor.
IBAN DÜZENLEMESİ ÖNE ÇIKIYOR
Yargı Paketi’nin en dikkat çeken başlıklarından biri, son yıllarda artan dijital dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin düzenlemeler oldu. Özellikle “IBAN kiralama” olarak bilinen, banka hesaplarının üçüncü kişilerce kullanılması yoluyla işlenen suçlara karşı yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması planlanıyor.
Bu kapsamda banka hesabını başkalarına kullandırma fiilinin, doğrudan nitelikli dolandırıcılık suçu yerine ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi gündemde. Böylece farkında olmadan suça sürüklenen kişilerle örgütlü dolandırıcılık faaliyetlerinin ayrıştırılması ve daha orantılı yaptırımlar uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca bu suçların bazı durumlarda şikâyete bağlı hale getirilmesi ve uzlaştırma kapsamına alınması da değerlendiriliyor.
YARGILAMALARIN HIZLANDIRILMASI HEDEFİ
Paketin temel hedeflerinden biri yargı süreçlerinin hızlandırılması. Bu doğrultuda noterlik işlemlerinin kapsamının genişletilmesi, bazı hukuki işlemlerin yargı dışı mekanizmalarla sonuçlandırılması ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması öngörülüyor. Özellikle vatandaşların sık karşılaştığı işlemlerle ilgili bürokrasinin azaltılması planlanıyor.
Elektronik işlemler, uzaktan erişim imkânları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin kullanılmasıyla mahkemelerin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
İŞ DÜNYASINI İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER
Yargı Paketi, iş dünyasını yakından ilgilendiren ticari ve iş davalarını da kapsıyor. Uzun süren davaların yatırım ortamını olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, bu tür uyuşmazlıklarda daha hızlı ve uzmanlaşmış yargılama süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.
Tahkim uygulamaları, usul sadeleştirmeleri ve ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarının teşviki, pakette yer alması beklenen başlıklar arasında bulunuyor.
OKUL SALDIRILARI SÜRECİ HIZLANDIRDI
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Gürlek, "Çocukların cezalarının arttırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuyu görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor." yanıtını verdi.
'HEPSİ 12. PAKETTE'
Sosyal medyada 18 yaş ve üstü için kimlik düzenlemesine ilişkin soruyu cevaplayan Gürlek, "Onun çalışmaları şu an devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız paketi geçirdi. Biz de benzer örnekler aldık. Onların hepsi 12. Yargı Paketi'nde. Sosyal medya düzenlemesi, çocuklara cezanın artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN GELECEK?
12. Yargı Paketi'nin ne zaman geleceğine ilişkin soruyu ise Gürlek, "Onu bilemiyoruz. Onun belirli bir süreci, prosedürü var." şeklinde yanıtladı.