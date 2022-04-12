Zam gelecek! Yüz binlerce kişi alacak, 1.412 lira...

Emekliler, 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammının da yüzde 30.3 olması öngörülüyor. Bu durumda 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak.

25.7 MİLYARLIK ÖDEME

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, 65 yaş aylığı için bu yılın sonuna kadar 9.1 milyar lira aktarılacak. Yaşlılık aylığı sadece vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma gibi nedenlerle kesilebiliyor. Son 6 yılda 65 aylığı kapsamında yapılan ödeme 25 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Binlerce vatandaşın yararlandığı 65 aylığı memur maaş katsayısına endeksli oluyor. Ocak ve Temmuz'da enflasyon oranında güncellenen memur maaş katsayısına göre 65 yaş aylığının miktarı da artıyor.

ÇOCUK VE TORUNUN GELİRİNE BAKILMIYOR

Yaşlılık aylığı bağlanırken hane içindeki kişi başına gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranıyor. Oğlu ve çocuklarıyla yaşayan kişinin geliri hesaplanırken, hanenin toplam geliri hanedeki kişi sayısına bölünüyordu. Çocuklardan biri işe girdiğinde veya evlendiğinde kişi başına gelir arttığında 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu. Yapılan düzenlemeyle bu uygulamaya son verildi. Sadece 65 yaş aylığı bağlanacak kişi ile varsa onun eşinin gelirine bakılıyor. Çocuk ve torunların geliri hesaplanmıyor.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI

Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devlet tarafından verilen 65 yaş aylığını almak için gerek kriterler şunlardır:

65 yaşın doldurulmuş olması,

Türk vatandaşı olunması,

Herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması,

Nafaka almamak,

Hiçbir geliri bulunmaması,

Sağlık sigortası olmaması,

Kişinin %40'ın üzerinde engelli olması,

65 yaş aylığı başvurusu için, kişi ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuran kişiye 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanır.

Başvuruda gereken evraklar:

2 adet vesikalık,

Fakirlik kâğıdı,

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt,

Mal bildirimi,

Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu,

Dilekçe.

65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA

65 yaş aylıkları PTT şubelerinden ödenmektedir. PTT gişelerinden ya da PTT kart alarak sıra beklemeden maaşınızı çekebilirsiniz.

Yaşlılık maaşı başvurunuzun sonucu merak ediyorsanız şu yöntemleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz: