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    EkonomiYurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nedir? İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022!
    HaberlerEkonomi Haberleri Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nedir? İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022!
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    Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nedir? İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022!

    Yurt dışına seyahat edenleri ilgilendiriyor! Yurt dışı çıkış harcı arttı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışı çıkış harcı yükseltildi. Peki, Yurt dışı çıkış harcı nedir? 2022 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar süre geçerli? İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022!

    18.03.2022 - 09:48 |
    Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nedir? İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

    Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

    Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu Yurt dışı çıkış harcı nedir İşte Yurt dışı çıkış harcı 2022

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

    Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu vergiyi ifade ediyor.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

    Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurt dışına çıkış harç pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir. Makbuz veya harç pulu, çıkış noktasındaki görevliye ibraz edilmek suretiyle çıkış yapılır.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

    Yurt dışı çıkış harcının belli bir geçerlilik süresi yok.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ PULU NE KADAR?

    2022 yılında belirlenen yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 TL'dir. Yedi yaşından büyük herkes için bu bedel aynıdır ve öğrenciler için herhangi bir indirim söz konusu değildir. Yedi yaşından küçük çocuklar, yurt dışı çıkış harcından muaf tutulurlar.

     

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