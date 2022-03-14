Yetmiş yıllık ilaç firmasına marka şoku! 'Parayı bastırıp alıyorum markaları...'

İki yıl önce vefat eden Kaya Turgut’un kurduğu Turgut İlaçları, şimdilerde ikinci ve üçüncü kuşak yöneticiler eli ile faaliyet gösteriyor. Şirketin başı, bir süredir, Fako markasının haksız kullanımı nedeni ile dertte. Turgut İlaçları AŞ adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, izinsiz kullanılan Fako markası ile dolandırıcılık suçunun işlendiği öne sürüldü. Savcılık başvurusunda, şüpheli listesinde ise geçen yıl kurulan 50 bin lira sermayeli Fako İlaçları AŞ isimli şirketin sahiplerinden Hasan Alp Fakıoğlu, ev kadını eşi Münüre Fakıoğlu, Üniversite öğrencisi kızı Sabiha Fakıoğlu’nun yanı sıra şirketin CEO’su Tuncer Küçükaydoğmuş’un ismi yer aldı.

BİREBİR AYNI LOGO

Savcılık başvurunda dilekçesinde özetle şu iddialarda bulunuldu: “Şüpheliler, piyasada kendilerini Turgut Holding’in parçasıymış gibi tanıtıyor. Bilenen bir marka konumundaki Fako’nun logo ve amblemi birebir kopyalanmış. Kendilerini, eskiden beri markanın sahibiymiş gibi tanıtıyorlar. Oluşan karışıklıktan yararlanmak için bir dönem, Turgut İlaçları AŞ’nin adresinin olduğu binada ofis tuttular. Müvekkil şirkete gelmesi gereken kargolar kimi zaman şüphelilerin ofisine bırakıldı. Yakın zaman önce de çok önemli bir kanser ilacına ait ruhsat, yanlışlıkla şüphelilerin ofisine bırakılmış. Ticari sır niteliğindeki bu ruhsatın da kopyalanmış olmasından endişe ediyoruz.”

‘AKRABAYIZ DİYOR’

Savcılık başvuru dilekçesinin devamında, “Müvekkil şirket, Büyükdere Caddesi üzerinde ‘İstanbul Tower 205’ adı ile bir proje inşa ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Hasan Alp Fakıoğlu, ofisine gelen misafirlerine, bu inşaatın ve arazinin de sahibi olduğunu söylüyor. Bu kişi benzer şekilde, müvekkile ait Gebze’deki tesisin de kendisine ait olduğunu belirtiyor. Fakıoğlu kendisini, Turgut Ailesi’nin akrabası olarak tanıtıyor. Şüpheliler, Fako şirketine ait ilaçları da kopyalıyor ve bu ilaçları kendilerine aitmiş gibi tanıtıyor” denildi.

‘DÜRÜSTLÜĞE AYKIRI’ İDDİASI

Şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçu işlediği iddia edilen başvuru dilekçesinde, “Müvekkilleri zarara uğratma tehlikesi söz konusu. Dürüstlük kuralına da aykırı hareket ediyorlar. Haksız rekabet suçu işleniyor” iddiasında bulunuldu. Savcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınması için emniyete yazı gönderdi.

SİTEDEKİ TELEFON BORÇTAN DOLAYI KAPALI

FAKO İlaçları AŞ CEO’su Tuncer Küçükaydoğmuş ise “Turgut Ailesi ile bir ilgimiz yok. Bu markayı kullanmamız önünde yasal bir engel yok” diye konuştu. Bu arada, kayıtlı herhangi bir çalışanı bulunmayan şirketin ofisinin sanal, web sitesinde yer alan telefon numarasının ise borcundan ötürü kapalı olduğu anlaşıldı. Fako adı ile kurulan iki şirketten birinin Fakıoğlu’nun üniversite öğrencisi kızı adına, diğerinin ise ev kadını eşi adına kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Hasan Alp Fakıoğlu

‘ELİMDE 500 MARKA VAR PARAYI BASIP ALIYORUM’

Hakkında suç duyurusunda bulunulan isimlerden Hasan Alp Fakıoğlu, “Ailemin soyadını Fakıoğlu... Fako İlaç’ın eski bir çalışanı bana ‘Fako’ markasını kullanmamız için öneride bulundu. Biz de marka olarak kullanmaya karar verdik. Onlar tescili zamanında yapmadığı için ben kendi şirketim adına tescilledim. Elimde bu şekilde 500 marka var. Bir çok firmaya ait markalar bunlar... Tescil yenileme işlemi zamanında yapılmayınca boşa düşüyor. Ben de parasını bastırıyor markayı alıyorum. Benim Ankara’da da bir şirketim var. O şirket üzerinden de cinsel içerikli ilaçlar üretip satıyoruz. Fako İlaç olarak bir tesisimiz henüz yok. Piyasada fason yaptırıp satıyoruz” diye konuştu. (Hürriyet)