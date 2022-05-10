Yayla halka arz için talep toplayacak. Tarihler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, 71 milyon TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Peki, Yayla halka arz ne zaman? Yayla halka arz hisse fiyatı ne? İşte Yayla halka arz talep toplama tarihleri!

YAYLA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Yayla halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

YAYLA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Yayla Agro Gıda halka arz hisse fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

YAYLA HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Yayla halka arz talep toplama işlemlerini, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum yürütecek.