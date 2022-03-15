Yapıkredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, erişim problemi nedir?

Yapı Kredi'de erişim sorunu yaşanıyor. Yapı Kredi'nin mobil ve internet bankacılığını kullananlar erişim sorunu yaşıyor. Banka hesaplarına ulaşmaya çalışan kullanıcılar sorunun ne zaman çözümleneceğini ve neden olduğunu merak ediyor. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi sorun ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar mobil uygulamada ve online bankacılıkta "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” uyarısıyla karşılaşıyor.

Uygulama kullanıcıları mobilde problem yaşarken masaüstünden internet sitesine girildiğinde de yavaşlama ve hata söz konusu oluyor. Problemle ilgili Yapıkredi henüz bir açıklama yapmadı.