Yağ fiyatları ne kadar? BİM, A101, Migros güncel 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL, neden artıyor, marketlerde yağ var mı?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş iki ülkeden ithal edilen ürünlerde fiyat artışına neden oldu. Ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Rusya, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait yağ taşıyan 15-16 geminin çıkışına izin vermiyor. 2021 yılında ham ayçiçek yağının yüzde 80'ini Rusya ve Ukrayna'dan temin eden Türkiye’de güncel 5 litrelik ayçiçek yağı 200 liranın üzerine çıktı. Bazı internet sitelerinde Ayçiçek yağı fiyatının 350 lirayı, 18 litrelik teneke yağ fiyatının da 964 lirayı bulduğu görüldü.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Ayçiçek yağı 5 LT fiyatları A101, ŞOK, BİM'in resmi internet siteleri üzerinden henüz yayınlanmadı.

MİGROS YAĞ FİYATLARI

Orkide 4 litre ayçiçek yağı 108 lira

Yudum 2 litre 83 lira

Komili ayçiçek 2 litre 64 lira

Orkide ayçiçek yağı 2 litre 64 lira

Kırlangıç 2 litre ayçiçek yağı 63 lira

Kırlangıç 4 litre 101 lira

Yudum ziyafet ayçiçek yağı 1 litre 47 lira

Komili ayçiçek yağı 1 litre 35 lira.

Komili ayçiçek yağı 4 litre 94 lira

Migros ayçiçek yağı 5 litre 111 lira

AYÇİÇEK YAĞI BİTECEK Mİ?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan ortasına kadar yetecek kadar yağ kaldığını, Rusya’nın, ithalat gemilerine izin vermesi için Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Büyükelçiliği nezdinde acil girişimde bulunulmasını istedi.

BAKAN KİRİŞCİ: YETERLİ MİKTARDA AYÇİÇEK YAĞI STOKU BULUNMAKTADIR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına da yerdi.

Yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle bitkisel yağ ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığının belirtildiği açıklamada şu sözler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova Bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında; ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır.

Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.”

“Temel gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre, hububat depolama ve antrepoculuk (lisanslı depoculuk) başta olmak üzere spekülatif fiyat hareketliliğinin veya stokçuluğun tespit edildiği sektörler nezdinde fiili envanter, yoklama, izahat istenmesi gibi saha denetimleri yapılmak suretiyle riskli mükellefler tespit edilmektedir” diyen Nebati, “Yapılan saha denetimlerine yoğun bir şekilde devam edilmekte olup, haksız fiyat artışları ve stokçuluğun önlenmesi adına ilerleyen dönemlerde de kararlılıkla sahada bulunulmaya devam edilecektir. Yürütülen bu çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda vergisel yönden riskli olduğu tespit edilen mükellefler nezdinde cari yıl vergi incelemeleri de yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ’DEN FİYAT ARTIŞI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; temel gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, çimento, gübre, hububat depolama ve antrepoculuk (lisanslı depo) gibi spekülatif fiyat hareketliliğinin veya stokçuluğun tespit edildiği sektörlerde saha denetimleri yapılarak, riskli mükelleflerin tespit edildiğini söyledi. DÜNYA’nın sorularını cevaplandıran Bakan Nebati, indirimlerin fiyatlara yansımalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bakan Nebati özellikle gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerinde etkili olduğunu gördüklerini ifade ederek, “Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek adına tarım desteklerini 25,6 milyar TL’den 29 milyar TL’ye çıkardık. Ayrıca, yakın zamanda gübre fiyatlarında indirim yaptık. Başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanması yönünde adımlar atacağız.

‘Birlikten Berekete’ isimli proje üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu projemizle, tüketicilerin belirli temel ürünlerde makul fiyatlarla ürünlere erişimini sağlayacağız. Ayrıca, başta vergi olmak üzere attığımız adımların fiyatlara yansımasını yakından takip edeceğiz. Piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat ile mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda, Bakanlığımızca oluşturulan Enflasyonla Mücadele Timi ile firmalar yakından denetlenmekte ve piyasa dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili yasal zeminde en sert önlemler alınmaktadır” açıklamasında bulundu.

"STOKÇU SEKTÖRLERDE RİSKLİ MÜKELLEFLER TESPİT EDİLİYOR"

Fiyat artışlarıyla ilgili artırılan denetimlerin sonuçlarının ölçülmesine ilişkin mekanizmaları olup olmadığı sorusunu cevaplandıran Bakan Nebati, “Bakanlık veri tabanında bulunan e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belge verileri, mükellefler tarafından bildirilen veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik belgelerden faydalanılarak oluşturulan alış satış beyanları, mükelleflerin mali tabloları üzerinden yapılan analiz çalışmaları ile bakanlığımıza intikal eden ihbar ve şikâyetler hassasiyetle değerlendirilmektedir. Bakanlığımız analiz birimlerinde yürütülen bu çalışmalar akabinde fiyat artışlarının veya stokçuluğun gözlemlendiği sektörler bazında saha denetimleri ve fiili envanter çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

EGM YAĞ FİYATLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARA YAKINDAN İNCELEME BAŞLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatlarıyla ilgili paylaşımlara yakından inceleme başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlatıldı.