Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü ne zaman ödenecek?

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü ödemeleri tarihleri belli oldu! 2021 yılı hesap döneminde elde ettiği karı açıklayan Vestel’in yatırımcısına kâr payı ödemesi yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, net dağıtılabilir dönem kârından 698.308.859 TL tutarındaki kâr payının dağıtılmasına karar verildi. Kâr payı ödemesi, 1 TL nominal değerli paylar için brüt 0,4364 TL ve net olarak ise 0,3989 TL olarak yapılacak. Peki, Vesbe temettü 2022 ne zaman yatacak? Vestel Beyaz Eşya temettü ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü ödeme tarihleri…

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü ödemeleri ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Vestel (VESTL) Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (VESBE), 2021 yılı hesap dönemi için SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.518.592.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.470.123.914 TL net dönem kârı elde ettiğini açıkladı. Şirketin finansal tabloları KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlendi.

Şirketin, TTK ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda bulunan 1.470.123.914 TL net dönem kârı üzerinden 73.506.196 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonrası net dağıtılabilir dönem kârı 1.396.617.718 TL oldu. SPK düzenlemelerine uygun olarak bulunan net dönem kârdan kanuni yedek akçelerin mahsubu ve yıl içinde bağışların eklenmesiyle kâr payı matrahı 1.449.873.664 TL olarak hesaplandı.”

VESBE TEMETTÜ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

Vestel Beyaz Eşya, kâr dağıtım politikası kapsamında hesaplanan net dönem kârına göre toplamda 698.308.859 TL tutarındaki kâr payının dağıtılmasına karar verdi. Yapılacak olan kâr payı ödemesi, 1 TL nominal değerli paylar için brüt 0,4364 TL ve net olarak ise 0,3989 TL olarak belirlendi. Nakden yapılacak temettü ödemelerinin 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor. Vestel beyaz eşya temettü ödemesi, 4 Temmuz 2022 tarihinde pay sahipleri hesaplarına aktarılacak.

VESTEL ELEKTRONİK KÂR PAYI ÖDEMESİ YAPMAYACAK

Vestel Elektronik (VESTL) tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile kâr payı ödemesi yapılmayacağına yönelik karar alındığı duyuruldu.

Vestel Elektronik, mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemine ait 2.104.155.380 TL net dağıtılabilir kârın dağıtılmaması kararı alındığını açıkladı.