Ucuz et satışı hangi marketlerde var, ucuz et satan marketler hangileri? Et satışları market ortalamalarının yüzde 15-20 altında olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

UCUZ ET SATAN MARKETLER HANGİLERİ?

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz."

"TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, özellikle et fiyatlarında fırsatçılığın da fahiş fiyatlamanın önüne geçilmesine ilişkin uygulamayı aktardığı bir dizi açıklamalarda bulundu

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ET KAYNAĞINDA, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.