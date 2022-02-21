Uber büyük araçlarla Türkiye'de yeniden hizmete başladı!

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı.

Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.

Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

SİYAH TAKSİLER DAHA PAHALI

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün (TUHİM) aktardığı bilgilere göre siyah taksi hizmeti sarı ve turkuaz taksilere göre daha pahalı. Uber'in sistemine dahil olan lüks taksilerin fiyatı hesaplaması da sarı taksilere göre yüzde 40 oranında fazla çıkıyor.

Açılış ücreti 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde minimum ücret ise 34 lira.

Yaygın olarak kullanılan sarı taksilerin açılış ücreti 7.00 TL, kilometre başına ücreti 4.50 TL ve yolculuk başına minimum ücreti ise 20.00 TL.

UKOME KARARINA ATIF

Uber lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı: Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır.

UKOME KARARINA GÖRE TAKSİ SEGMENT LİSTESİ

UBER Türkiye'nin dayanak gösterdiği UKOME kararına göre taksiler birden fazla segmente ayrılıyor.

Söz konusu kararda, "2016-9-6 UKOME Kararına istinaden C segment grubundaki fosil yakıtlı araçlar sarı taksi olarak, C segmenti %100 elektrikli motorlar, D segmenti ve 8+1 Koltuk Kapasiteli MPV (Çok Amaçlı Panelvan) araçlar turkuaz taksi, E ve üstü segment grubundaki araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Carevelle araçlar da siyah taksi olarak çalışacaklardır" ifadeleri yer alıyor.