TOKİ indirim kampanyası için başvurular sona eriyor. Konut ve iş yeri sahiplerine yönelik başlatılan TOKİ indirim kampanyasında borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim olanağı sağlanıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır? TOKİ borç sorgulama nasıl yapılır? TOKİ indirim başvurusu şartları ne? İşte detaylar…

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik 22 Mart'ta başlattığı indirim kampanyası için19 Nisan yani bugün sona eriyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK, ŞARTLARI NE?

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.

İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabiliyor. Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak. Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.