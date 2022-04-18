Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg satış fiyatı belli oldu mu?

Yerli otomobil Togg ile ilgili çalışmalar sürüyor! Togg’un Gemlik tesislerinde çalışmalar devamn ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı. Peki, Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg ne zaman yollarda olacak? Togg satış fiyatı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Tükiye’nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fabrika binası ve yerli otomobil TOGG ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken TOGG projesinde gelinen son nokta ve 2022 planlamaları dikkatle takip ediliyor. Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre yapılıyor. TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

TOGG'DA ÜRETİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOGG fabrikasının tamamlanmasının ardından birkaç aylık üretim denememelerinden sonra 2022 Ağustos’unda ilk araçlar banttan inecek

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

TOGG SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU MU?

2019 yılında üretimine başlanan araç modelinin 2022 yılında satışa çıkarılacağı daha önce duyurulmuş, TOGG SUV modeli €40.000 olacağı açıklanmıştı.