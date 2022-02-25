TÄ°M'in 'GÃ¼neydoÄŸuÂ Anadolu MeclisiÂ ToplantÄ±sÄ±' Gaziantep'te yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±yaÂ TÄ°M BaÅŸkanÄ± Ä°smail GÃ¼lle'nin yanÄ± sÄ±raÂ Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, KOSGEB BaÅŸkanÄ± Hasan Basri Kurt, birlik baÅŸkanlarÄ± ve ihracatÃ§Ä±lar katÄ±ldÄ±. ProgramÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ä°smail GÃ¼lle,Â TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi olarak deÄŸiÅŸimÂ iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°hracatta sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir sistemÂ kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarÄ±nlar bÄ±rakmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun da altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak projelerin temellerini attÄ±klarÄ±nÄ± anlatan BaÅŸkan GÃ¼lle, ''Ã‡Ã¼nkÃ¼ ihracatÄ±mÄ±zdaki yÃ¼kseliÅŸle beraber artÄ±k kÃ¼resel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dÃ¶nemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ±, niceliÄŸin yanÄ±nda niteliÄŸi de artÄ±racak bir anlayÄ±ÅŸla oluÅŸturuyoruz. Ä°hracatta sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarÄ±nlar bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Bunun altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak projelerin temellerini attÄ±k. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kurduÄŸumuz TÄ°M Marka Konseyi'miz, ihracatÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã¼lkemizin marka deÄŸerine hizmet edecek projelere sÃ¼ratle baÅŸladÄ±. KadÄ±n ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za Ã¶zel olarak sanal ve genel ticaret heyetleri dÃ¼zenliyor, kadÄ±n ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± tÃ¼m dÃ¼nyadaki alÄ±cÄ±larla buluÅŸturuyoruz"Â diye konuÅŸtu.Â

'BÃ–LGENÄ°N Ä°HRACATI ARTACAK'

Ä°smail GÃ¼lle, 4 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶reve geldiklerinde Gaziantep'in ihracatÄ±nÄ±n 7,Â GÃ¼neydoÄŸuÂ Anadolu'nun toplam ihracatÄ±nÄ±n 10,3 milyar dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Gaziantep'in ihracatÄ± yÃ¼zde 48 artarak, 10 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±. Gaziantep'in ekonomisi yÃ¼zde 19,Â GÃ¼neydoÄŸuÂ Anadolu bÃ¶lgemiz ise yÃ¼zde 13 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.Â Gaziantep'te ihracatÃ§Ä± sayÄ±mÄ±z 3 bin 490'a, GÃ¼neydoÄŸu'da ise 5 bin 355'e yÃ¼kseldi. Aradan geÃ§en 4 senede elektrik-elektronik sektÃ¶rÃ¼ ihracatÄ± yÃ¼zde 300, kuru meyve yÃ¼zde 102, hububat yÃ¼zde 70, halÄ± yÃ¼zde 54 ve tekstil sektÃ¶rÃ¼ ihracatÄ± ise yÃ¼zde 34 arttÄ±. Gaziantep'te tam 10 sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z tarihlerinin en yÃ¼ksek ihracatÄ±nÄ± 2021'deÂ gerÃ§ekleÅŸtirdi" dedi.

Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l de kentinÂ ihracat konusundaÂ baÅŸarÄ±sÄ±naÂ dikkat Ã§ekip, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Mersin ile Gaziantep arasÄ±ndaki hÄ±zlÄ± tren aynÄ± zamanda yÃ¼k taÅŸÄ±yabilecek dolayÄ±sÄ±yla da sizlerin Mersin limanÄ±na daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak. AynÄ± zamanda da Ä°skenderun ileÂ Hassa arasÄ±ndaki tÃ¼neller bir aksilik olmazsa ihaleye Ã§Ä±kacak. Bu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde iki farklÄ± liman seÃ§eneÄŸimiz olacak daha Ã§abuk limanlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca yeni havaalanÄ± ile birlikte ÅŸimdilik 13 Ã¼lkeye direk uÃ§ak seferlerimiz var. Bunun ne demek olduÄŸunu en iyi ihracatÃ§Ä±lar bilir. Ä°nÅŸallah bu sÃ¼reÃ§ten daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Bu dÃ¶nemlerde zaman zaman durgunluklar olabiliyor ama ihracat Ã¼lkemizin lokomotifi. Sadece paranÄ±n olmasÄ± bir ÅŸeyi Ã§Ã¶zmÃ¼yor. Birlik ve beraberlikte bunun kadar Ã¶nemli bir konudur. Her ÅŸeyimizi yerli ve milli Ã¼retmek konusunda gayretli olmalÄ±yÄ±z.''