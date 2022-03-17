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    EkonomiTHY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! Birçoğu iptal edildi
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    THY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! Birçoğu iptal edildi

    THY'den son dakika sefer ve uçuş kararı. THY'den gelen açıklamaya göre, 19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 sefer iptal edildi.

    17.03.2022 - 19:13 |
    THY'den son dakika sefer ve uçuş kararı! Birçoğu iptal edildi

    THY, İstanbul Havalimanı'nda Cumartesi günü sefer iptalleri yaşanacağını duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 sefer iptal edildi.

    Açıklamada şu detaylar yer aldı:

    "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuş durumunu linkten kontrol edebilirler."

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