Temel gıda ürünleri hangileri, KDV indirimi olan ürünler neler? Temel gıda KDV oranı ve KDV indirimi 2022 temel gıda ürünleri listesi!

Temel gıda ürünleri için yapılan aramalar arttı. KDV indirimi 2022 listesi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi başladı. Temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8`den yüzde 1`e indirildi. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, temel gıda ürünleri nelerdir? Temel gıda KDV oranı KDV indirimi 2022 temel gıda listesi…

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ, KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

- pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri,

- su,

- çay,

- şeker,

- tuz,

- sıvı ve katı yağlar,

- kırmızı et,

- beyaz et,

- balık,

- süt,

- yoğurt,

- peynir,

- zeytin,

- yumurta,

- patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri,

- meyveler,

- konserveler,

- turşu,

- salça,

- reçel,

- bal,

- pekmez,

- tahin helvası,

- fındık ezmesi,

- çikolata,

- lokum,

- bisküvi,

- kraker,

- gofret,

- pasta, kek, baklava, yufka,

- makarna, şehriye,

- tahıl gevreği,

- fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri,

- baharatlar,

- bebek mamaları

KDV İNDİRİMİ MARKET FİYATLARINA YANSIYACAK MI?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından market zincirlerinden fiyat indirimi yapılması öngörülüyor.