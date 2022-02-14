Temel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından Temel gıda ürünleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte temel gıda ürünleri listesi…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapıldı. Erdoğan açıklamasında “Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." İfadelerini kullandı. İşte İşte temel gıda ürünleri listesi…
Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?
Makarna
yağ
Tuz
Bulyon
Baharat
Sıvı Yağlar
Mısırözü Yağı
Ayçiçek Yağı
Zeytinyağı
Makarna
Un
Limon sosu
Sirke
Nar Ekşisi
Ketçap
Mayonez
Makarna Sosları
Özel Bakliyatlar
Kinoa
Chia Tohumu
Amarant
Nohut
Pirinç
Köftelik Bulgur
Mısır
Pilavlık Bulgur
Kırmızı Mercimek
Fasulye
Barbunya
Çorba
Kakao
Kabartma Tozu
Pudra Şekeri
Maya
Krem Şanti
Nişasta
Toz Tatlı
Konserve
Salça
Ton Balığı
Küp Şeker
Toz Şeker
Peynir
Zeytin
Yumurta
Çay
Et
Süt
Sebze ve meyveler
Bakliyat ürünleri
Protein ve yağ gibi besinler