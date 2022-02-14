Temel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapıldı. Erdoğan açıklamasında “Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." İfadelerini kullandı. İşte İşte temel gıda ürünleri listesi…

Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?

Makarna

yağ

Tuz

Bulyon

Baharat

Sıvı Yağlar

Mısırözü Yağı

Ayçiçek Yağı

Zeytinyağı

Makarna

Un

Limon sosu

Sirke

Nar Ekşisi

Ketçap

Mayonez

Makarna Sosları

Özel Bakliyatlar

Kinoa

Chia Tohumu

Amarant

Nohut

Pirinç

Köftelik Bulgur

Mısır

Pilavlık Bulgur

Kırmızı Mercimek

Fasulye

Barbunya

Çorba

Kakao

Kabartma Tozu

Pudra Şekeri

Maya

Krem Şanti

Nişasta

Toz Tatlı

Konserve

Salça

Ton Balığı

Küp Şeker

Toz Şeker

Peynir

Zeytin

Yumurta

Çay

Et

Süt

Sebze ve meyveler

Bakliyat ürünleri

Protein ve yağ gibi besinler