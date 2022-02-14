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    EkonomiTemel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
    HaberlerEkonomi Haberleri Temel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?
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    Temel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından Temel gıda ürünleri nelerdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte temel gıda ürünleri listesi…

    14.02.2022 - 09:33 |
    Temel gıda ürünleri listesi ve KDV oranı 2022! Temel gıdada KDV indirimi yüzde kaç, KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapıldı. Erdoğan açıklamasında “Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." İfadelerini kullandı. İşte İşte temel gıda ürünleri listesi…

    Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?

    Makarna
    yağ
    Tuz
    Bulyon
    Baharat
    Sıvı Yağlar
    Mısırözü Yağı
    Ayçiçek Yağı
    Zeytinyağı
    Makarna
    Un
    Limon sosu
    Sirke
    Nar Ekşisi
    Ketçap
    Mayonez
    Makarna Sosları
    Özel Bakliyatlar
    Kinoa
    Chia Tohumu
    Amarant

    Nohut
    Pirinç
    Köftelik Bulgur
    Mısır
    Pilavlık Bulgur
    Kırmızı Mercimek
    Fasulye
    Barbunya
    Çorba
    Kakao
    Kabartma Tozu
    Pudra Şekeri
    Maya
    Krem Şanti
    Nişasta
    Toz Tatlı
    Konserve
    Salça
    Ton Balığı
    Küp Şeker
    Toz Şeker

    Peynir

    Zeytin

    Yumurta

    Çay

    Et

    Süt

    Sebze ve meyveler

    Bakliyat ürünleri

    Protein ve yağ gibi besinler

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