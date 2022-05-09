Süt ürünlerine zam mı gelecek? Son aylarda yapılan artışların ardından yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Çiğ süte gelen zammın peynir, yoğurt ve tereyağ gibi süt ürünlerine yansıyacağı belirtiliyor. Peki, Süt ürünlerine zam var mı? Peynir ve tereyağa zam gelecek mi? Çiğ süt fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

ÇİĞ SÜT FİYATI NE KADAR OLDU?

Çiğ sütün litre fiyatı Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL’ye yükseltildi.

SÜT ÜRÜNLERİNE ZAM GELİR Mİ?

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, yapılan zammın ardından süt üreticisinin mevcut yem fiyatlarıyla az da olsa para kazanabileceği bir ortamın oluştuğunu belirtirken süt ürünleri üreticileri ise çiğ süte yapılan zammın nihai ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını söyledi. Süt üreticileri ayrıca zamlardan dolayı tüketimde düşüş beklediklerini dile getiriyorlar.

ÜRETİCİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Üreticiler, süt/yem paritesinin birin altında 0,87 olduğunu, yani bir kilo süt satarak bir kilo yem alamadıklarını, aynı şekilde et yem paritesinin de üreticinin aleyhine olduğunu belirterek, alım fiyatının artırılmasını talep ediyordu. Zarar ettiği için çareyi hayvanlarını kesime göndermekte bulan üreticiler, daha fazla hayvanın kesime gitmemesi için Ulusal Süt Konseyi’ne USK), 'süt fiyatlarını bir an önce açıkla' çağrısı yapıyordu.