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    EkonomiSu arıtma cihazları ne kadar? İşte su arıtma cihazı fiyatı ve seçerken dikkat edilmesi gerekenler!
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    Su arıtma cihazları ne kadar? İşte su arıtma cihazı fiyatı ve seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

    Su fiyatlarına gelen zamların ardından arıtma cihazlarına olan talep de arttı. Yapılan hesaplamalara göre 4 kişilik bir aile, yılda yaklaşık 154 damacana su tüketiyor. Bir damacana suyun maliyeti 30 TL düşünüldüğünde maliyet, en az 4 bin 600 TL'ye çıkıyor. Arıtma cihazı kullanmak maliyet olarak daha hesaplı olunca çoğu kişi de arıtma cihazlarına dönüyor. Peki, Su arıtma cihazları ne kadar? İşte su arıtma cihazı fiyatı ve seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

    12.04.2022 - 12:34 |
    Su arıtma cihazları ne kadar? İşte su arıtma cihazı fiyatı ve seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

    Suya gelen zamlar arıtma cihazlarına olan ilgiyi arttırdı. Damacana su fiyatlarının 30 TL’ye kadar dayanması tüketiciyi arıtma cihazlarına yönlendiriyor. Bir ailenin yıllık olarak tükettiği damacana suyun maliyeti 4 bin 416 TL olunca, çoğu kişi arıtma cihazlarını araştırmaya başladı. Peki, Su arıtma cihazları ne kadar? İşte su arıtma cihazı fiyatı ve seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

    SU ARITMA CİHAZLARI NE KADAR?

    Arırma cihazı kullanmak hem sağlık hem de maliyet açısından çok avantajlı. İstanbul’da en düşük su arıtma cihazı 4200 TL, en pahalı ise 8600 TL.  

    SU ARITMA CİHAZI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    - Bir arıtıcı seçmeden önce su kalitesini test etmeniz gerekiyor. Su kalitesini test etmek ve suda bulunan kirletici türlerine göre nihai kararı vermek için bir profesyonelden yardım alın. Su arıtma cihazları, kirleticileri sudan çıkarmak için bir teknoloji kombinasyonu kullanır. Ancak bu, tüm su arıtıcılarının suda bulunan farklı türdeki yabancı maddeleri çıkarabileceği anlamına gelmez. Bir su arıtma cihazı satın almadan önce, hangi su arıtma cihazının sizin için en iyi olacağını öğrenmek için bölgenizdeki su kalitesini test edin.

    - Su arıtma sektöründe de ürünün kalitesini ortaya koyan sertifikalar vardır. Bu sertifikalar sayesinde firmanın dünya standartlarında üretim yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Alacağınız ürünün NSF, WHO, WQA gibi sertifikaları olup olmadığını araştırabilirsiniz. Su Arıtma Cihazı seçimi yaparken en önemli kriterlerden biri kendini ispatlamış akademik kurumlardan sertifikalı olan modelleri seçmekten geçiyor. ABD merkezli Ulusal Sağlık Kurumu (NSF). Diğeri ise Su Kalite Derneği (WQA). Bu kurumların sitelerine girerek, satın alacağınız modelin kodunu doğrulatmanız gerekiyor.

    - Su arıtma cihazı seçerken diğer bir önemli konu ise servis ve satış sonrası hizmet. Başta filtre değişimi başta olmak üzere tüm servis ve satış sonrası hizmetlerin kontrol edilmesi oldukça önemli. Su arıtma cihazı aldıktan sonra ise en az 6 ayda bir bakımının  yapılması ve filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor. Cihazların uzun süreli kullanılmaması durumunda ise cihazın filtrelerinin kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor.

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