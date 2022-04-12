Damacana su fiyatları ne kadar oldu? 19 LT su fiyatı kaç lira? Arıtma avantajlı mı?

Gıdada yaşanan fahiş zamlar sonrası hükümet tarafından KDV indirimi vatandaşın biraz olsun nefes almasını sağlarken, toplu taşıma, doğalgaz derken su fiyatlarına yapılan zamlar da pek çok kişinin gündeminden düşmüyor. Özellikle su fiyatlarındaki artış sosyal medyada sık sık dile getiriliyor. Son zamlarla birlikte damacana su fiyatları son bir ayda yüzde 15 ile 20 arasında zamlandı. Peki, , Damacana fiyatları arttı mı? Damacana su fiyatları ne kadar oldu? 19 LT su fiyatı kaç lira? En ucuz damacana su fiyatı ne kadar? İşte damacana su 2022 fiyatları…

DAMACANA SU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçen ay 5 litrelik Hayat Su 9 liradan satılırken, bugün marketlerde 10,50 liraya yükseldi. Aynı şekilde Erikli 11,50 lira, Munzur Su ile 12 lirayı buldu. Ayrıca metrobüs duraklarında satılan suyun tanesi 1 liradan 2,5 liraya, 19 litre damacana su fiyatı ise 24 liradan 30 liraya çıktı.

DAMACANA SU FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, su sektörünün tamamen yabancılaştığını belirterek “Su fiyatlarının artmasında iki neden var. Birincisi maliyet kalemlerindeki artış. Ambalaj, nakliye, depolama ve işçiliğe zam geldi. KDV indirimi bu zamları bir nebze olsun törpüledi. Vergi indirimi olmasa fiyatlar çok daha yüksek seyredecekti. İkinci ve en büyük neden ise su markalarının yabancıların elinde olması. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Pazarın yüzde 90’ı küresel markaların kontrolünde. Birlikte hareket ederek fiyatı belirliyorlar. Market kârları da cabası. Tüm bunlar su zammının en temel nedenleri. Yoksa su çıkarmak büyük para değil” dedi.

PEK ÇOK KİŞİ ARITMAYA YÖNELİYOR!

Öte yandan suya gelen zamlar birlikte arıtma cihazlarına olan ilgiyi artırdı. Yapılan hesaplamalara göre 4 kişilik bir aile, yılda yaklaşık 154 damacana su tüketiyor. Bir damacana suyun maliyeti 30 TL olarak kabul edildiğinde bu, en az 4 bin 600 TL'lik yıllık su maliyeti ortaya çıkıyor. Oysa ki artırma cihazı kullanmak hem sağlık hem de maliyet açısından çok avantajlı.