Sigaraya zam mÄ± geldi 13 Mart 2022 sigara gÃ¼ncel sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, JTÄ°, BAT, Philip Morris 2 TL zamlandÄ± mÄ±

Sigaraya zam mÄ± geldi? 13 Mart 2022 sigara güncel sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, JTÄ°, BAT, Philip Morris 2 TL zamlandÄ± mÄ±?
Sigaraya zam mÄ± geldi 13 Mart 2022? Sigarada Philip Morris grubuna 2 TL zam yapÄ±ldÄ±. Son gÃ¼ncel sigara fiyatlarÄ±nÄ± paylaÅŸan Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar, Philip Morris grubunda en ucuz sigaranÄ±n 23.50 TL olduÄŸunu duyurdu.
13.03.2022 - 11:33 |
Sigaraya yeni zam haberi duyuruldu. TÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerine yapÄ±lan zamlarÄ±n etkisiyle sigara fiyatlarÄ± da zamlandÄ±. Philip Morris grubuna zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Sigara fiyatlarÄ±na yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 8â€™lik bir zam gelirken gÃ¼ncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterdi.Â
SÄ°GARAYA ZAM MI GELDÄ° 13 MART 2022?
Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re; Philip Morris grubu, sigaraya 2 lira zam yaptÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±ndan son gÃ¼ncel sigara fiyatlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu
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