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    EkonomiSigara zammÄ± Mart 2022! 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi?
    HaberlerEkonomi Haberleri Sigara zammÄ± Mart 2022! 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi?
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    Sigara zammÄ± Mart 2022! 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi?

    13 Mart sigara zammÄ± ile 13 Mart 2022 sigara fiyatlarÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± baÅŸladÄ±. Sigaraya zam mÄ± geldi, sorusuna yoÄŸun bir ÅŸekilde yanÄ±t aranÄ±yor. Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar, Philip Morris grubunda en ucuz sigaranÄ±n 23.50 TL olduÄŸunu duyurdu. BÃ¶ylece sigarada Philip Morris grubuna 2 TL zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. 13 Mart 2022 sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu?

    13.03.2022 - 11:47 |
    Sigara zammÄ± Mart 2022! 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi?

    Sigara fiyatlarÄ± zamlandÄ±. TÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerine yapÄ±lan zamlar sigara fiyatlarÄ±na da yansÄ±dÄ±. Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar Philip Morris grubuna zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Sigara fiyatlarÄ±na yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 8â€™lik bir zam gelirken, gÃ¼ncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸteÂ zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi...

    Sigara zammÄ± Mart 2022

    Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re; Philip Morris grubu, sigaraya 2 lira zam yaptÄ±.

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    13 MART SÄ°GARA ZAMMI SONRASI 13 MART 2022 SÄ°GARA FÄ°YATLARI NE KADAR OLDU?

    Sosyal medya hesabÄ±ndan son gÃ¼ncel sigara fiyatlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu

    PHÄ°LÄ°P MORRÄ°S MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI

    Muratti BLU: 24,00 TL
    Lark: 24,00 TL
    Chesterfield: 23,50 TL
    L&M: 23,50 TL

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    Sigara zammÄ± Mart 2022 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi


    BAT MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI 2022

    Kent: 22,00
    Kent D Range: 22,00
    Kent Blue: 22,00

    Kent Slims: 25 TL
    Tekel 2000: 21,5 TL
    Tekel 2001: 21,5 TL

    Viceroy: 22,00 TL
    Pall Mall: 22,00 TL
    Samsun 22,00 TL

    Maltepe: 22,00 TL
    Rothmans: 21,50 TL

    JTÄ° MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI 2022

    Winston Slender: 22 TL
    Winston Xsence: 24 TL

    Winston: 23 TL
    Camel Slender: 21,5 TL
    Camel 22 TL

    LD: 21,5 TL
    Monte Carlo: 21,5 TL

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