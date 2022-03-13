Sigara zammÄ± Mart 2022! 13 Mart sigara zammÄ± sonrasÄ± sigara fiyatlarÄ± ne kadar oldu, zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi?

Sigara fiyatlarÄ± zamlandÄ±. TÃ¼tÃ¼n ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerine yapÄ±lan zamlar sigara fiyatlarÄ±na da yansÄ±dÄ±. Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar Philip Morris grubuna zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Sigara fiyatlarÄ±na yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 8â€™lik bir zam gelirken, gÃ¼ncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸteÂ zamlÄ± sigara fiyatlarÄ± listesi...

Sigara zammÄ± Mart 2022

Tekel Bayileri YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re; Philip Morris grubu, sigaraya 2 lira zam yaptÄ±.

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13 MART SÄ°GARA ZAMMI SONRASI 13 MART 2022 SÄ°GARA FÄ°YATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medya hesabÄ±ndan son gÃ¼ncel sigara fiyatlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan DÃ¼ndar'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± listeye gÃ¶re Philip Morris grubunda en ucuz sigara 23,50 TL oldu

PHÄ°LÄ°P MORRÄ°S MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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BAT MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI 2022

Kent: 22,00

Kent D Range: 22,00

Kent Blue: 22,00

Kent Slims: 25 TL

Tekel 2000: 21,5 TL

Tekel 2001: 21,5 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

JTÄ° MARKA SÄ°GARA FÄ°YATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

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