Sigara fiyatları! 1 Nisan 2022 sigaraya zam mı geldi, sigara zammı mı var? 2022 BAT, Philip Morris, JTI güncel sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatları 1 Nisan 2022 araştırması hız kazandı. BAT, Philip Morris, JTI markaları içerisinde en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları sorgulanıyor. Ocak ve Mart zammı sonrası 2022 yılında sigaraya 6 liralık zam gelmişti. 1 Nisan itibariyle bazı sosyal medya kullanıcıları sigaraya zam geldiğini iddia edince, bu gören vatandaşlar sigaraya zam mı geldi, 1 Nisan sigara fiyatları ne kadar oldu? BAT, Philip Morris, JTI 2022 güncel sigara fiyatları listesi…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ Mİ?

Sigara firmalarından ZAM konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. En son yapılanda zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı.

SİGARA FİYATLARI 1 NİSAN 2022

PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL