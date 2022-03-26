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    EkonomiSGK'dan son dakika açıklaması! Hastanelerle ilgili flaş karar! Ücretsiz...
    HaberlerEkonomi Haberleri SGK'dan son dakika açıklaması! Hastanelerle ilgili flaş karar! Ücretsiz...
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    SGK'dan son dakika açıklaması! Hastanelerle ilgili flaş karar! Ücretsiz...

    SGK'dan son dakika açıklaması geldi! Hastane ücretleriyle ilgili flaş uyarı. SGK'tan hastane ücretleriyle ilgili yapılan açıklamaya göre; acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi, kurumca acil halin kabul edilmesi gerekiyor. Yeşil alan" kapsamı dışında sunulan acil sağlık hizmetleri için ilave ücret istenemeyeceği vurgulanan açıklamada, hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi, bulunduğu ildeki SGK il müdürlüğüne ya da CİMER’e şikayette bulunabilir. İşte hastane ücretleriyle ilgili milyonları kapsayan detaylar...

    26.03.2022 - 08:00 |
    SGK'dan son dakika açıklaması! Hastanelerle ilgili flaş karar! Ücretsiz...

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sözleşmeli veya sözleşmesiz özel hastaneler de dahil olmak üzere acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masraflarının kurumca karşılandığı yineledi.

    Kurum'dan yapılan açıklamada, "Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi, kurumca acil halin kabul edilmesi gerekiyor" dendi. "Yeşil alan" kapsamı dışında sunulan acil sağlık hizmetleri için ilave ücret istenemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi, bulunduğu ildeki SGK il müdürlüğüne ya da CİMER’e şikayette bulunabilir" ifadeleri yer aldı.

    20’den fazla hizmet ücretsiz

    SGK açıklamasında, ilave ücret alınmayan hizmetler şöyle aktarıldı: “Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor. Ayrıca yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ücret alınmıyor.” (Milliyet)

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