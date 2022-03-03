SelÃ§uk Bayraktar: TÃ¼rkiye, Ä°HA alanÄ±nda dÃ¼nyada ilk Ã¼Ã§e girdi

BAYKAR Teknoloji Lideri SelÃ§uk Bayraktar, Ä°stanbul Sabahattin Zaim Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenlenen Milli Teknoloji Hamlesi konulu programda Ã¶ÄŸrencilerle bir araya geldi. Programda konuÅŸan Bayraktar, savunma sanayinin geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne kadar olan geliÅŸiminden bahsederek, "2014'te savaÅŸÄ±n seyrini dÃ¼nyada deÄŸiÅŸtiren, dÃ¼nyada da ÅŸu an kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en iyisi olarak gÃ¶rÃ¼len Bayraktar TB2, 2019'da dÃ¼nyada sadece 3 Ã¼lkenin yapabildiÄŸi 6 tonluk kendi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en moderni Bayraktar AkÄ±ncÄ±'nÄ±n ilk uÃ§uÅŸu oldu. Gelecekte akÄ±llÄ± uÃ§an mobilite geliyor. Drone'lar hayatÄ±mÄ±za girdikÃ§e zirai ilaÃ§lamadan, Ã¼cra kÃ¶ÅŸede kalmÄ±ÅŸ insanlara yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmeye kadar, bina camlarÄ±nÄ± silmeye kadar uÃ§an mobilitenin geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu. Â

TÃœRKÄ°YE SAVUNMA SANAYÄ°SÄ°NDE YÃœZDE 85 DIÅžA BAÄžIMLIYDIÂ

Bayraktar, "2002'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde TÃ¼rkiye savunma sanayi aÃ§Ä±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yÃ¼zde 85 oranÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ±ydÄ±. Ä°nsansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki ismi Heron'du. Ä°HA deÄŸil, Heron deniyordu. DÃ¼nyada bu sÄ±nÄ±ftaki SÄ°HA'lara biraz Bayraktar denmeye baÅŸlandÄ±. Bir anlamda vizyon deÄŸiÅŸikliÄŸiyle yÃ¼zde 15'li yerli katkÄ±dan yÃ¼zde 70-80'lere yaklaÅŸtÄ±. Bizim insansÄ±z hava araÃ§larÄ±mÄ±zda bu yÃ¼zde 93 oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti ki bÃ¼tÃ¼n tasarÄ±mlarÄ± bize ait bir insansÄ±z hava aracÄ±ndan bahsediyoruz. Bu dÃ¼nyada da rekor sayÄ±labilecek bir yerliliktir" ifadelerini kullandÄ±. Â

MÄ°LLÄ° OLMANIN Ã–NEMÄ° SON DÃ–NEMDE GÃ–RÃœLÃœYORÂ

Milli ve Ã¶zgÃ¼n araÃ§lar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bayraktar, "Milli olmasa zaten savunma sanayini dÃ¼ÅŸÃ¼necek olsanÄ±z dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunuz sÃ¼rece kontrolÃ¼n sizde olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hatta ÅŸu son dÃ¶nemde ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Kimse size yardÄ±m dahi etmeyebiliyor. TÃ¼rkiye'ye yÄ±llarca SÄ°HA verilmedi. Ä°yi ki verilmedi biz de kendi teknolojimizi geliÅŸtirmiÅŸ olduk. Bir kere ÅŸahaser yapmak istiyorsanÄ±z kimseye benzememesi lazÄ±m, baÅŸkasÄ±nÄ±n kopyasÄ± olmamasÄ± lazÄ±m. Bundan 20 sene Ã¶ncesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde yÃ¼ksek teknolojinin yapÄ±lacaÄŸÄ±na inanacak bir elin sayÄ±sÄ±nÄ± geÃ§ecek insan yoktu. Hala dalga geÃ§enler var" diye konuÅŸtu. Â

'Ä°NSANLIÄžIN FAYDASINI DÃœÅžÃœNEREK YAPIN'Â

Bir iÅŸi yaparken 'niye yaptÄ±n?' sorusunun Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna dikkat Ã§eken Bayraktar, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Ãœlkemizi tam baÄŸÄ±msÄ±z ve mÃ¼reffef savunma sanayi konusunda tam baÄŸÄ±msÄ±z kÄ±lmak iÃ§in yaptÄ±k. Ä°nsanoÄŸlu kendini Ã¶nceleyen varlÄ±k. Kendinden Ã¶te aileni, ailenden Ã¶te cemiyetini, cemiyetinden Ã¶te toplumunu, toplumundan Ã¶te milletini, milletinden Ã¶te insanlÄ±ÄŸÄ±n faydasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ne yapÄ±yorsan yap. Niye yaptÄ±n sorusuyla bir yere gitmek mÃ¼mkÃ¼n"Â

Ã–ÄŸrencilerle bir araya gelen Bayraktar, yaptÄ±ÄŸÄ± sunumun ardÄ±ndan genÃ§lerle toplu selfie Ã§ekildi.Â