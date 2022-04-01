Şeker zammı 2022! Şekerin kilogramı kaç lira? 5 kilo toz şeker ne kadar oldu? 1 çuval şeker fiyatı kaç TL? İşte son şeker fiyatları!

Şeker zammı! Şeker fiyatları arttı. Şekere yüzde 31 zam geldi. Şeker fiyatlarındaki artışı Türkşeker duyurdu! Şekere yapılan zammın ardından tüketici de toz şeker fiyatındaki son durumu araştırıyor. Peki, Şekerin kilogramı kaç lira? 5 kilo toz şeker ne kadar oldu? 1 kg şeker kaç lira? İşte son şeker fiyatları!

1 KG ŞEKER KAÇ LİRA OLDU?

Şekere yapılan yüzde 31 zammı duyuran Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti.

Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatı yüzde 31 artırılarak 7,80 TL oldu.

5 KİLO TOZ ŞEKER NE KADAR OLDU?

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı.

1 ÇUVAL ŞEKER FİYATI NE KADAR OLDU?

Ayrıca imalatçı firmalara destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak, imalatçılara yeniden şeker arzına başlandı. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellendi.

Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.