Şeker fiyatlarıyla ilgili son dakika! Yüzde 31 zam geldi

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı.

Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkşeker'in duyurusunda, "Raf Fiyat Garanti (RFG) sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağalayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır. Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31 Mart 2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmişti" denildi.

Bilindiği üzere kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı 298 TL olsa da Türkşeker, imalat sanayiine şeker satışını durdurmuştu. Yeni fiyatlamalarla birlikte Türkşeker, imalat sanayini de satışa başlama kararı aldı ve 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 550 TL oldu.

Türkşeker'in duyurusunda, "İmalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir" denildi.

Türkşeker'in son dönemde artan maliyetleri de göz önüne alarak fiyatları revize ettiği bilgisine ulaşılırken, serbest piyasa ile açılan marjın da bu şekilde daralması bekleniyor. (İrfan Donat-bloomberght)