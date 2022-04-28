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    EkonomiResmi Gazete'de yayımlandı ve değişti! Yüzde 100'e çıkarıldı
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    Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti! Yüzde 100'e çıkarıldı

    Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı yüzde 100'e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor. Her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek.

    28.04.2022 - 09:26 |
    Resmi Gazete'de yayımlandı ve değişti! Yüzde 100'e çıkarıldı

    Yap-İşlet-Devret modelli projelerini de kapsayan hazine geri ödeme garantisi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yüzde 100 hazine garantisi ile kamu kurumlarının dış kredi imkanlarının arttırılması hedefleniyor.

    Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100'üne garanti verilecek.

    RESMİ GAZETE KARARI

    25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Garanti oranının belirlenmesi

    Hazine geri ödeme garantisinin %100 olarak sağlanması esastır.

    Her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilir.

    Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmi ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmaz.

    Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının %100’üne kadar garanti verilebilir.

    Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

    Resmi Gazetede yayımlandı ve değişti Yüzde 100e çıkarıldı

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