Pide fiyatları 2022! Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İl il ramazan pidesi fiyatları!

Ramazan pidesi fiyatları için araştırmalar hızlandı. Pide fiyatları her ilin Fırıncılar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirleniyor. Peki, bu yıl ramazan pidesi ne kadar, ramazan pidesi hangi ilde kaç TL?



İSTANBUL RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.



SİNOP RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL’den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.



Nazilli Fırıncılar Odası Mahmut Tekin, 280 gram ramazan pidesinin 5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

ESKİŞEHİR RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



Eskişehir’de Ramazan Pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi 270 gram olarak üretilecek ve 5 liradan satılacak.

MANİSA RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kararına göre 300 gram pide Manisa genelinde 5 liradan satışa sunulacak.

SAMSUN RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" dedi.

BURSA RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2022



Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı.