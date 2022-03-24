Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/MPm0nCrfLu — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2022