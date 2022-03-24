°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.32EURO16.360.14USD14.830.04ALTIN935.660.83
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiParalar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
    ABONE OL

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Kirişçi güzel haberi son dakika duyurdu. Destek ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlanacağı vatandaşlara bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

    24.03.2022 - 18:59 |
    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

    Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Sıradaki Haber
    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya art arda yaptırımlar! İngiltere'den sonra ABD de duyurdu: 400'den fazla isim var!

    Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya art arda yaptırımlar! İngiltere'den sonra ABD de duyurdu: 400'den fazla isim var!

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    1000 komiser yardımcısı alımı yapılacak! PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları nelerdir, KPSS istenecek mi, yaş sınırı olacak mı?

    Sıradaki Haber