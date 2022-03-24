Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Kirişçi güzel haberi son dakika duyurdu. Destek ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlanacağı vatandaşlara bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
24.03.2022 - 18:59 |
Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2022
Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/MPm0nCrfLu