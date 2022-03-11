Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Kirişçi güzel haberi son dakika duyurdu. Destek ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başladığı vatandaşlara bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...
11.03.2022 - 20:16 |
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği' 33 milyon 13 bin 500 TL, 'Lisanslı Depoculuk Desteği' 23 milyon 380 bin 885 TL 'Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL."
58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 11, 2022