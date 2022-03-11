°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.17-1.04USD14.74-0.73ALTIN942.26-1.03
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiParalar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
    ABONE OL

    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Kirişçi güzel haberi son dakika duyurdu. Destek ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başladığı vatandaşlara bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

    11.03.2022 - 20:16 |
    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği' 33 milyon 13 bin 500 TL, 'Lisanslı Depoculuk Desteği' 23 milyon 380 bin 885 TL 'Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL."

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Koca salgında son durumu açıkladı: Önemli ölçüde çıktı

    Bakan Koca salgında son durumu açıkladı: Önemli ölçüde çıktı

    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

    AB'den flaş Rus gazı açıklaması! Tarihi duyurdular: Bağımlılığımızı bitireceğiz

    AB'den flaş Rus gazı açıklaması! Tarihi duyurdular: Bağımlılığımızı bitireceğiz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca salgında son durumu açıkladı: Önemli ölçüde çıktı

    Bakan Koca salgında son durumu açıkladı: Önemli ölçüde çıktı

    Sıradaki Haber
    AB'den flaş Rus gazı açıklaması! Tarihi duyurdular: Bağımlılığımızı bitireceğiz

    AB'den flaş Rus gazı açıklaması! Tarihi duyurdular: Bağımlılığımızı bitireceğiz

    Sıradaki Haber
    Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! Yüzde 70 arttı...

    Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! Yüzde 70 arttı...

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber