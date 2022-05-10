ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? Nisan ayı 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı EGM tarafından açıklanacak!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları sorgulama ekranı üzerinden merakla beklenen soruların yanıtı araştırılıyor. 24 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖGG sonuçları EGM tarafından açıklanacak. İşte EGM 97. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022 ve diğer detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAV BAŞARI ŞARTLARI

Silah Farkı sınavına katılan adaylar, başarılı olmak için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gerekmektedir. Temel silahsız puan toplamının ortalama en az 60 olması gerekiyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitim alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahı türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yapmaları gereken bir takım zorunluluklar vardır:

Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

ÖGG SINAV İTİRAZ TARİHİ

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 15 TL yatırmak zorundadır.

DOSYA ELDEN TESLİK EDİLECEK

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sertifikanız en geç 1 aya kadar hazır olacaktır. Sertifikanızı bizden aldıktan sonra Güvenlik Soruşturması geçirmeniz için size İl Emniyet Müdürlüğüne ya da İl Jandarma Komutanlığına teslim edeceğiniz soruşturma dosyanız elden teslim edilmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Özel güvenlik adayları aldığı bu belgeyi diğer belgeler ile Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim etmektedir. Bu belge Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından işlem sırasına konulduktan sonra (burada diğer binlerce müracaatı da göz önüne almak gerekiyor) ikamet ettiğiniz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı yazar. Bu yazıda sizin soruşturmanızı yapmasını isterler.

İkamet ettiğiniz İlçe Emniyet Müdürlüğü bu yazıyı aldıktan sonra görevli polis memurları sizi araştırmaya başlar. Bu soruşturma esnasında gerekirse yan komşunuza, bakkala, muhtara sorabilir, gerçekten o adreste mi ikamet ettiğinizi araştırabilir. Bunun dışında sicil araştırması da yapılır. Problem ve akdi bir durum çıkmaması durumunda İlçe Emniyet Müdürlüğü tekrardan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne “olumlu tahkikat” yazısı yazar. Böylece soruşturmanız bitmiş olur.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazdığı bu yazı neticesinde belgeniz Ankara EGM’ye olumlu olarak gönderilir ve kimlik yapım aşamasına geçilir.