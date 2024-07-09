Muğla'da korkutan deprem! İlk bilgiler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 12.11'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Depremin 6,89 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Depremin Muğla ve Marmaris'te de hissedildiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI OLMAZ

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada artçı depremler ile ilgili bilgi verdi. Yaşanan depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir artçı olmayacağına dikkat çekti.