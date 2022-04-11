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    EkonomiMotorine indirim gelecek mi, benzine indirim var mı? Güncel motorin fiyatları 2022
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    Motorine indirim gelecek mi, benzine indirim var mı? Güncel motorin fiyatları 2022

    Motorine indirim gelecek mi, benzine indirim var mı? Motorine yarından itibaren 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.

    11.04.2022 - 09:04 |
    Motorine indirim gelecek mi, benzine indirim var mı? Güncel motorin fiyatları 2022

    Motorine indirim gelmesi bekleniyor. Uzmanlar yarından itibaren motorine 1 lira 4 kuruş indirim geleceğini aktarıyor. İşte güncel motorin fiyatları 2022

    MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.

    BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

    Pazartesi ve salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

    GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

     

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