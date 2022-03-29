Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşanınca, vatandaşlar mazota indirim gelecek mi, sorusuna yanıt arıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından 139,1 dolar seviyesine kadar yükselen petrol fiyatları arzın arttırılacağına yönelik açıklamaların ardından 100 doların altına gerilemiş, bu da benzin ve motorine yeni zamlara neden olmuştu. Brent petrol yeni haftaya düşüşle başladı. 110 dolar seviyesinden işlem gören petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Motorine indirim gelecek mi, 30 Mart Çarşamba günü motorine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,60 TL, Ankara'da 23,68 TL, İzmir'de ise 23,70 TL'den satışa sunuluyor. Benzin İstanbul'da 19,70, Ankara'da 19,78 ve İzmir'de 19,80 TL'den satışa sunuluyor.