Motorine indirim geldi mi, motorin fiyatları düştü mü? İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?

Petrolün varil fiyatındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. EPGİS indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. İndirim akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü. İşte Motorin indirimi…

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Rusya Ukrayna Savaşı ve Batı'nın sert yaptırımları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 105 doların altını gördü. Böylece motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.50 TL'ye geriledi. Ankara ve İzmir'de pompa satış fiyatı 20.66 lira oldu. Brent petrolün rekor artışı sonrası sonrası motorinin litre fiyatı 22.90 lira olmuştu. Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel hafta içinde benzin fiyatı tarafında da indirim yapılması bekleniyor.

İNDİMİ EPGİS DUYURMADI!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yılmaz, akaryakıt zamlarının EPDK tarafından belirlenmediğini vurgulayarak, zamların ve indirimlerin uluslararası piyasalara göre her akşam 22.00'de belli olduğunu ifade etmişti.