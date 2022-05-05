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    EkonomiMotorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? Otogaz fiyatları!
    HaberlerEkonomi Haberleri Motorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? Otogaz fiyatları!
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    Motorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? Otogaz fiyatları!

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol ve petrol ürünlerinde yapılan zamlar gündemde yer alamaya devam ederken benzin, motorin ve otogaza yapılan zam ve indirimler vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Son gelen bilgilere göre, motorin grubunda fiyat artışı olması beklenirken, otogazda ise indirim haberi geldi. Peki, Motorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? İşte motorin ve otogaz fiyatları!

    05.05.2022 - 16:54 |
    Motorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? Otogaz fiyatları!

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşın gidişatı brent petrol fiyatlarında oynaklığa neden olurken devam eden dalgalı seyir petrol ürünlerinde indirim ve zam haberleriiyle sürekli gündemde. Haftalık hatta günlük olarak değişiklik gösteren motorin, benzin fiyatları vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam bilgileri sürekli sorgulanıyor. Peki, Motorin zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Otogaza indirim var mı? İşte motorin ve otogaz fiyatları!

    MOTORİN ZAM VAR MI? MOTORİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

    Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 32 kuruşluk fiyat artışı olması bekleniyor.

    Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

    OTOGAZA İNDİRİM VAR MI? İŞTE OTOGAZ FİYATLARI!

    Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satışlarına yansıyacak.

    BENZİN VE MOTORİNDE 5 MAYIS GÜNCEL FİYATLAR

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

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