Mobil tarifelerle ilgili flaş karar! Zam geldi, BTK resmen duyurdu, cep telefonu ve...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim hizmetlerinde uygulanan azami ücret tarifesine zam yapıldığını duyurdu. BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararıyla mobil şebekelerde hizmet ücretleri artırıldı.

Hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL'ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruştu. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu. BTK her yıl, 1 Nisan ve 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mobil haberleşme hizmetlerinin azami ücretlerini güncelliyor.