Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

Kripto paralar, NFT’ler ve Oyun endüstrisine ek olarak AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) destekli Metaverse (Öte Evren) kavramının hayatımıza girmesiyle birlikte en çok yatırım yapılan alan sanal arsalar. Kripto para getirisini kaçıran yatırımcıların sanal arsa fırsatını kaçırmama hevesleriyle kamuoyunu meşgul eden bu yeni trend, konunun uzmanları tarafından inceleniyor ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratılıyor.



Sanal arsaların nasıl bir değer yarattığı, kira gelirinin ne zaman oluşacağı, değere etki eden faktörlerin ne olduğu, hangi sanal arsaların değerleneceği, hangi Metaverse ortamlarından satın alma yapılabileceği gibi konular merak ediliyor.



Metaverse bütün dünya için yeni bir kavram olmasına rağmen GİSP kamuoyunu bilinçlendirmek maksadıyla ‘Metaverse ve Gayrimenkul Zirvesi’ni organize ediyor. Zirve’nin ana sponsorluğunu Esas Gayrimenkul üstlenirken, genel sponsorlar arasında Mars Investment ve Denge Değerleme bulunuyor.





Türkiye‘nin Gayrimenkul Alanındaki İlk ve Tek Metaverse Konulu Zirvesi 23 Şubat 2022 Çarşamba günü İstanbul’da, Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ev sahipliğinde düzenlenecek Metaverse ve Gayrimenkul Zirvesi gayrimenkul geliştiriciler, inşaat şirketleri, değerleme şirketleri, mimarlık ve planlama ofisleri, teknoloji şirketleri katılımıyla gerçekleştiriliyor.