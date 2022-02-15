Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Şubat ayı merkez bankası faiz kararı ne olur, MB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. MB eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2022 yılının ikinci faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun ortalama tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer alıyor.

Bloomberg HT Araştırma'nın şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor. Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ortalama beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde. Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

ForeksHaber, 'TCMB Faiz Anketi" sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları ekonomistlerin TCMB'nin bu ayki toplantısından faiz değişikliği beklemediğini ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin ortalama tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 20,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-22,00 aralığında oluşmuştu.