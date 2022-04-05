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    EkonomiMerkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? MB nisan toplantısı!
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? MB nisan toplantısı!
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    Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? MB nisan toplantısı!

    Merkez Nankası nisan toplantısı ne zaman, Nisan ayı faiz kararı ne olur? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayınca, piyasanın gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'na çevrildi. İşte Merkez Bankası nisan ayı faiz toplantısı...

    05.04.2022 - 12:31 |
    Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? MB nisan toplantısı!

    Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararına yönelik araştırmalar TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla yoğunluk kazandı. TÜİK'e göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 5.46 arttı. Şimdi gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. İşte Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ve toplantısı hakkında merak edilenler…

    MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası Nisan ayı toplantısı 14 Nisan Perşembe gerçekleştirilecek. Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor. 

    MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü duyurmuştu. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar vermişti. 

    TCMB böylece savaş kaygıları nedeniyle faiz artışının da tartışıldığı dönemde 3 ay arka arkaya faizi sabit bırakma kararı vermiş oldu.

     

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