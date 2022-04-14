°
Şehir seçiniz
    BİST2.4750.59EURO15.960.34USD14.620.18ALTIN928.640.04
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiMerkez Bankası faizi sabit tutarsa ne olur 2022? Merkez Bankası faiz kararı 2022!
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası faizi sabit tutarsa ne olur 2022? Merkez Bankası faiz kararı 2022!
    ABONE OL

    Merkez Bankası faizi sabit tutarsa ne olur 2022? Merkez Bankası faiz kararı 2022!

    Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Beklentiler de yüzde 61,14'e yükselen tüketici enflasyonuna rağmen bankanın faizi sabit tutmaya devam edeceği yönündeydi. Peki, Merkez Bankası faizi sabit tutarsa ne olur 2022?

    14.04.2022 - 14:25 |

    Merkez Bankası (TCMB), bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 14’te sabit tutma kararı aldı. TCMB tarafından yapılan açıklamada “Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir” denildi.

    MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

    Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur. Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

    Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

    Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

    Merkez Bankası faizi düşürürse; doların seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

    Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Sıradaki Haber
    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Sıradaki Haber
    Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

    Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber